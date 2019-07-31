Глава таможенного пункта в Кагуле задержан по делу о контрабанде сигарет

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Глава таможенного пункта в Кагуле был задержан сегодня, 31 июля, на 72 часа сотрудниками Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД и прокурорами Кагульского района. Он является подозреваемым в деле о контрабанде сигарет.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в Румынии установила существование организованной преступной группировки, специализирующейся на незаконном ввозе и обороте на территории Румынии большого количества табачных изделий. Правоохранители выяснили, что в период с февраля по май 2019 года члены ОПГ нелегально ввезли из Молдовы в Румынию 116 360 пачек сигарет с акцизами РМ, стоимость которых составляет 1 163 600 леев, передаёт realitatea.md.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, в рамках которого сегодня, 31 июля, в таможенном пункте Кагула проводились обыски.