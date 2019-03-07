Глава румынской авиакомпании Tarom пытался пересечь границу на авто, набитом сигаретами и алкоголем из Молдовы

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Инцидент произошёл на таможенном пункте “Скулень”. В автомобиле, в котором находились глава авиакомпании Tarom и полицейский аэропорта, было найдено большое количество сигарет и алкоголя, приобретённого в Молдове.

Тем не менее нарушители вышли сухими из воды, а дело было скрыто, пишет unimedia.info. Они купили 500 пачек сигарет из duty-free, а таможенникам сказали, что не обратили внимания, что их так много. Кроме этого, у них в машине было обнаружено 5 литров виски.

Таможенник, который их поймал, должен был конфисковать товар и оштрафовать нарушителей на сумму в размере от 5 000 до 10 000 леев, однако он дал им уйти. После этого вмешался и пограничник, который попросил оставить весь товар.