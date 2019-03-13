Глава отдела хирургии столичной больницы получил условный срок за коррупцию

Глава отдела хирургии столичной больницы получил условный срок за коррупцию

Суд приговорил хирурга одной из столичных больниц, обвиняемого в пассивной коррупции, к трём годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком и обязательством не менять место жительства без разрешения соответствующего органа.

Кроме этого, по данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, осужденный обязан выплатить штраф в размере 4 000 условных единиц. Приговор не включил лишение прав занимать государственные должности.

Согласно материалам дела, осужденный, выполняя должность главы отдела хирургии в одной из столичных больниц, вымогал и получал деньги от пациентов и их родственников за проведение хирургических операций. Известно, что таким образом медик обогатился на примерно 55 000 леев.

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