Глава НИП назвал количество водителей, оштрафованных за агрессивное вождение за 3 месяца

0

За три месяца, прошедших с момента вступления в силу правовых положений об агрессивном вождении, понесли наказания пять водителей, четыре из которых – в этом году. Участников дорожного движения призывают сообщать о ситуациях такого рода, поскольку агрессивное вождение может приводить даже к авариям с летальным исходом.

По словам главы Национального инспектората патрулирования Марина Максиан, о случаях агрессивного вождения сообщают, как правило, третьи лица, либо они фиксируются патрульными инспекторами, но участники конфликта уведомляют о них реже. По его мнению, важно сообщить об этих фактах, чтобы отбить у нарушителей охоту к таким действиям. Если участник дорожного движения столкнулся с агрессивным поведением, он должен обратиться в полицию, а для подтверждения злонамеренности агрессивного водителя необходимо, по мере возможности, привести доказательства, такие, как запись с видеорегистратора или съёмка на телефон. Важно, чтобы информатор запомнил модель автомобиля, его регистрационный номер и т. д.

– После подачи заявления в полицию и предъявления доказательств правоохранительные органы устанавливают личность агрессора, допрашивают его и выясняют все обстоятельства случившегося, – сообщил он.

Глава НИП отметил, что свидетели случаев агрессивного вождения также не должны оставаться безучастными, поскольку гражданская активность играет важную роль, пишет ipn.md.

– Чем чаще полиция будет вмешиваться в такие ситуации, тем больше лиц, склонных к такому поведению, удастся удержать от такого рода поступков, – пояснил Марин Максиан.

Агрессивным вождением считаются манёвры, создающие необоснованные помехи движению и ущемляющие права других участников дорожного движения. Речь идёт о последовательном перемещении, с нарушением правил перестроения, с одной полосы движения на другую в целях объезда транспортных средств; о резком торможении или настойчивом использовании звуковых сигналов; об угрозах или непристойных жестах в адрес участников дорожного движения; об устрашении водителя путём многократного или постоянного чрезмерного приближения сзади или сбоку. Нарушением также считается многократное использование звуковых или световых сигналов в целях принуждения водителя транспортного средства, движущегося впереди с соблюдением правил, к необоснованному освобождению полосы движения.

Напомним, что дополнения в законодательство об агрессивном вождении были приняты в окончательном чтении в начале марта 2017 года, но вступили в силу после внесения необходимых поправок во все нормативные акты, в декабре 2018 года. Согласно этим положениям, агрессивное вождение карается штрафом в размере до трёх тысяч леев, с начислением до 6 штрафных очков, или даже 30-дневным арестом за правонарушение. А в зависимости от тяжести содеянного, его повторного характера или последствий, ответственность может быть и уголовной.