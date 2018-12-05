Глава Нацагентства по безопасности пищевых продуктов Георгий Габерь ушёл в отставку

Георгий Габерь был снят с функции главы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

Его должность временно займёт бывший директор НАБПП и бывший министр сельского хозяйства Ион Сула. Такое решение было принято сегодня членами кабинета министров. По данным представителей правительства, Георгий Габерь был снят с должности после того, как подал заявление об отставке.

Кроме этого, был отстранён от должности вице-директор НАБПП. Речь идёт о Всеволоде Стамати, который выполнял функции заместителя директора, пишет tv8.md. Напомним, что Всеволод Стамати был задержан прокурорами в 2017 году по делу о коррупции.

Георгий Габерь пока не прокомментировал свой уход. Напомним, что он был назначен директором НАБПП в 2016 году. Ранее он был директором SA «Mold-Expo», вице-министром экономики, вице-министром сельского хозяйства.