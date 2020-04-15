Глава МВД рассказал, какие меры предосторожности будут предприняты на Пасху (ВИДЕО)

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В канун Пасхи священники в сопровождении полиции прибудут в аэропорт, чтобы получить Благодатный огонь и доставить в епископии. Оттуда святыня будет распределена по церквям по всей стране. Об этом на брифинге для прессы заявил глава МВД Павел Войку.

– Что касается самого празднования Пасхи: церковные службы в этом году будут проводиться только священнослужителями, без прихожан. Освящение продуктов не будет проходить внутри или снаружи церквей. В сёлах, где это возможно, прихожане выйдут на крыльцо с куличами, а священники пройдут по улицам и освятят их, – пояснил Войку.

Он также уточнил, что для жителей Кишинёва эта процедура запрещена, так как людей слишком много.

– Когда мы едем в одном лифте или в одном транспорте, заходим все в одну церковь – есть риск заражения. Было бы обидно начинать всё заново по прошествии успешного месяца в плане борьбы с коронавирусом, – подытожил спикер.

Павел Войку также отметил, что молдавская митрополия освятит куличи на предприятии “Франзелуца” и на некоторых других, где производят пасхальную выпечку. Таким образом, граждане смогут купить уже освящённые куличи для празднования Пасхи.

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