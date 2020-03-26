Глава МВД проверил, как в столице соблюдают меры борьбы с коронавирусом (ФОТО)

Глава МВД проверил, как в столице соблюдают меры борьбы с коронавирусом (ФОТО)

Этим утром министр внутренних дел Павел Войку прошёлся по городу, чтобы лично проверить, как соблюдаются установленные на время чрезвычайного положения ограничения.

– Полиция и военные следят за общественным порядком на остановках общественного транспорта, не допускают скопления пассажиров. Убедился, что в автобусах и в троллейбусах соблюдается социальная дистанция. К сожалению, этого нельзя сказать о некоторых магазинах. Отсутствуют условия для защиты покупателей и сотрудников, – написал на своей странице в соцсети Войку.

Министр призвал граждан, а также экономических агентов и администраторов торговых точек соблюдать рекомендации и обязательные меры защиты от вируса COVID-19. Он также напомнил о наказании для тех, кто нарушает ограничения, установленные на время чрезвычайного положения.

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