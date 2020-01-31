Глава МВД наведался с проверкой в столичный аэропорт

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Министр внутренних дел Павел Войку вместе с начальником Пограничной полиции Корнелиу Гроза посетил без предупреждения международный аэропорт, чтобы оценить подготовку и информированность сотрудников о симптомах коронавируса нового типа.

В рамках визита, совершённого вчера, в первую очередь проверялось то, насколько хорошо подготовлены пограничники касательно уменьшения рисков распространения вируса, знают ли они характерные признаки заболевания, как будут реагировать при выявлении возможно заражённого человека и т. д.

В целях профилактики, пишет a-tv.md, во всех пунктах пропуска были расклеены информационные листовки с перечнем мер предосторожности. Также, при пересечении государственной границы, каждому гражданину вручаются памятки с важными рекомендациями на случай заболевания во время путешествия.

Павел Войку осмотрел контрольные пункты, обсудил с сотрудниками пограничной полиции состояние оборудования, то, как проверяется багаж, какие меры принимаются в чрезвычайных ситуациях и другие не менее важные вопросы.