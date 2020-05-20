Глава МВД наградил полицейских, отличившихся в борьбе с коронавирусом (ФОТО)

0

Сотрудники столичной полиции были награждены дипломами и знаками отличия за усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В своём выступлении министр внутренних дел Павел Войку поблагодарил полицейских за проявленную стойкость, преданность делу и вклад в предотвращение распространения инфекции.

Это довольно сложный период для всех, особенно для тех, кто находится на “передовой”. Нам удалось доказать, что мы – настоящая команда. Продолжаю полагаться на вашу поддержку и участие. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить распространение вируса и справиться с другими проблемами, – отметил Войку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.