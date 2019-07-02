Глава минздрава попросила помощи граждан в разработке плана по борьбе с амброзией

0

Министр здравоохранения Алла Немеренко призывает гражданское общество помочь разработать план по борьбе с амброзией.

Стоит отметить, что амброзия – с виду безвредный сорняк, но может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем у аллергиков. Амброзия появляется и начинает активно цвести в летний сезон, передаёт unimedia.info. Осенью прошлого года этот сорняк был включён в список растений, запрещённых на территории РМ.

Амброзия – это растение, которое растет на обочине дорог, на заброшенных участках, в парках, садах, меж зерновых культур, подсолнечника и т.д. и оно чрезвычайно опасно для людей. В августе-сентябре пыльца этого растения, носимая ветром, провоцирует полиноз, являющийся одним из отягощающих факторов бронхиальной астмы. Одно зрелое растение может выпустить до 8 миллиардов зернышек пыльцы (20 микрон в диаметре) и до 30 тыс. семян, которые сохраняют свои качества в течение 40 лет.