Глава Минфина представил меры поддержки в период чрезвычайного положения

Некоторые заявления, появившиеся в общественном пространстве после взятия правительством ответственности за ряд мер по поддержке граждан и предпринимательской деятельности во время чрезвычайного положения, являются безответственными инсинуациями и ложью. Так называемые эксперты невнимательно прочитали закон и не попытались вникнуть в суть предлагаемых изменений. Об этом заявил сегодня на брифинге вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца.

В частности, заместитель премьер-министра прояснил вопрос якобы возможного открытия магазинов беспошлинной торговли в приднестровском регионе.

– Найдите хотя бы один пункт, касающийся приднестровского региона. Заявления предполагаемых специалистов абсолютно неверны! Ничего не меняется в рабочем и налоговом режимах этих коммерческих подразделений, – отметил министр финансов.

Пушкуца напомнил, что 1 апреля правительство взяло на себя ответственность за пакет антикризисных мер. Решение было одобрено в контексте чрезвычайного положения, объявленного постановлением Парламента Республики Молдова от 17 марта 2020 года, и направлено на введение дополнительных мер по поддержке граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения.

– Таким образом, в социальном сегменте были приняты меры, представляющие собой беспрецедентную акцию, которая никогда не применялась в нашей стране, – подчеркнул вице-премьер.

Глава Минфина отметил, что пособие по безработице будет увеличено, а минимальный размер составит 2775 леев, категории получателей пособий по безработице будут расширены для людей, которые зарегистрированы как безработные, но не соответствуют критериям для предоставления пособия по безработице. В то же время было принято решение увеличить минимальный ежемесячный доход для социально уязвимых семей до 1300 леев в период действия ЧП и увеличить размер гарантированного минимального ежемесячного дохода на каждого ребенка до 975 леев.

Министр финансов назвал наиболее важные положения проекта, в том числе субсидирование расходов, связанных с выплатой заработной платы/ пособия в случае технической безработицы или простоя – 100%/ 60% налогов и взносов, сопутствующих выплате заработной платы/ пособий, в зависимости от причины прекращения деятельности.

Владельцы патентов, которые прекратили свою деятельность в период ЧП, будут освобождены от уплаты документа. Также этой категории, лицам, которые занимаются независимой деятельностью, и индивидуальным предпринимателям, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения, будут возвращены социальные взносы в фиксированной сумме.

Для сектора HORECA предусматривается снижение ставки НДС с 20% до 15%. Экономические агенты, которые прекратили свою деятельность в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям, воспользуются отсрочкой до 25 июля – крайний срок уплаты местных налогов.

На выполнение этих мер будет необходимо выделить дополнительно 816 млн леев, что будет предусмотрено в процессе корректировки бюджета, который будет проведен в ближайшем будущем, пишет moldpres.md.

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