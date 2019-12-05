Глава МИДЕИ Молдовы встретился с Сергеем Лавровым

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Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел сегодня встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках министерского саммита ОБСЕ.

По данным пресс-службы МИДЕИ, официальные лица обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов повестки дня двусторонних молдавско-российских отношений, подтвердив взаимную готовность к продолжению политического диалога на всех уровнях, а также общий интерес к расширению сотрудничества в различных областях. В этой связи была подчеркнута важность реализации договоренностей, согласованных в ходе недавнего визита премьер-министра Республики Молдова в Москву.

В ходе дискуссии министры высказались за продолжение усилий по выявлению всеобъемлющего и устойчивого политического решения приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках своих международно признанных границ.

Аурелиу Чокой подтвердил приглашение, адресованное своему российскому коллеге, совершить визит в Республику Молдова в удобное для обеих сторон время, пишет moldpres.md.