Глава МИД РМ обсудил с дипломатами стран G7 условия мирного перехода власти в стране

0

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску провел в четверг в Париже брифинг для дипломатов из стран Группы семи (G7) и некоторых других государств о развитии ситуации и условиях мирного перехода власти в стране.

– Я был приглашен сегодня провести брифинг по поводу ситуации в нашей стране перед почти 50 дипломатами из стран G7, – написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что мероприятие состоялось в Министерстве иностранных дел Франции, которая сейчас председательствует в G7, пишет ТАСС.

Со своей стороны, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален написала в Twitter, что “обменялась мнениями с новым министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску об условиях, которые необходимо выполнить для мирного перехода власти в Молдавии и обеспечения защиты верховенства закона”.

Стоит напомнить, что ранее Попеску отозвал посла Молдовы в США Кристину Балан, проинформировав Вашингтон, что “любые действия Балан, предпринятые с этого момента, не отражают позицию законных властей”.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.