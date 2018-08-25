Глава КНР поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (DOC)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное послание Президенту Республики Молдова Игорю Додону.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Максим Лебединский. Он отметил, что наш китайский партнер желает молдавскому народу процветания и счастья.

Напомним, что за последние дни лидеры и высокопоставленные лица многих стран направили президенту и гражданам страны поздравления по случаю наступающего праздника.