Глава Интерпола в Молдове подтвердил, что Шор находится в Израиле

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Илан Шор был объявлен в розыск во всех странах. Его дело находится в базах 194 государств, а при любом прохождении границы он должен быть задержан. Об этом сообщил глава Интерпола Молдовы Виорел Центиу.

Власти Республики Молдова направили отдельный запрос в Израиль для того, чтобы выяснить, действительно ли Шор находится там. Ответ был получен сегодня, передаёт tv8.md.

– Подтверждено, что он в Израиле. Коллеги сообщили нам, что у них нет точных данных о том, когда он пересек границу этой страны, – сказал Центиу.

Напомним, что Илан Шор покинул территорию РМ после того, как ДПМ объявила о своём отказе от власти. После этого он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. По ходатайству врио генпрокурора Думитру Робу, парламент лишил Илана Шора депутатского иммунитета.