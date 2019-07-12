Глава Инспектората полиции Бельц ушёл в отставку

Глава Инспектората полиции Бельц Олег Кожокарь подал в отставку сегодня, 12 июня. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, добавив, что уходит из полиции в целом.

– С 15 июля я решил уйти с поста начальника Инспектората полиции Бельц и уйти из МВД. В связи с этим хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем сотрудникам ИП Бельц, которые за весь период моего нахождения на этой должности, поддерживали меня и помогали продвигать все мероприятия, предлагаемые для предотвращения, предотвращения и выявления преступлений, направленных на повышение уровня безопасность в обществе, – написал Кожокарь, передаёт agora.md.