Глава и инспектор северного Бюро по миграции и беженцам задержаны с поличным за взятку

Глава и инспектор северного Бюро по миграции и беженцам задержаны с поличным за взятку

Офицеры Национального антикоррупционного центра задержали главу и инспектора северного Бюро по миграции и беженцам, потребовавших у иностранца взятку.

По данным ведомства, подозреваемые запросили 2 000 евро у гражданина другой страны, чтобы не документировать допущенное им нарушение режима пребывания иностранцев на территории Республики Молдова. Вымогателей взяли с поличным и поместили под арест на 72 часа.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать определенные государственные должности.

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