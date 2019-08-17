Глава государства выступит с инициативой в поддержку социально уязвимых слоев населения

Глава государства выступит с инициативой в поддержку социально уязвимых слоев населения

Игорь Додон считает, что, помимо опротестования вчерашнего решения НАРЭ, правительству следует предложить ряд конкретных мер по повышению уровня социальной защиты лиц с низкими доходами. В связи с этим на следующей неделе глава государства выдвинет законодательную инициативу о внесении поправок в Закон о социальной помощи, чтобы был увеличен повышающий коэффициент минимального гарантированного ежемесячного дохода при определении права на компенсацию в отопительный сезон.

– Это позволит предоставить такую помощь большему количеству граждан, находящихся в затруднительном положении. В то же время нужно пересмотреть Постановление Правительства №1167 для повышения объема компенсации в отопительный сезон, – подчеркнул Игорь Додон. 

В ближайшее время глава государства продолжит дискуссии с руководством Российской Федерации для получения скидок на импортируемый в нашу страну российский газ. С этой целью в начале сентября он отправится с рабочим визитом в Москву.

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