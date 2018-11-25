Глава государства встретится с молдавскими соотечественниками и в Санкт-Петербурге

Сегодня, 25 ноября, в Санкт-Петербурге, в 15.30, в зале Дворца культуры и техники имени И. И. Газа (проспект Стачек, 72; Станция метро «Кировский завод») состоится встреча Игоря Додона с гражданами Республики Молдова, которые живут и работают в Российской Федерации.

– Приглашаю вас, уважаемые соотечественники, принять участие в этой встрече, где мы поговорим о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, о ситуации в стране, о внутренней и внешней политике Республики Молдова. Я также проинформирую вас о последних договорённостях, которые были достигнуты с Президентом Российской Федерации, Владимиром Путиным, и которые вас касаются напрямую. Отвечу на все вопросы, которые поступят в мой адрес, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что вчера аналогичная встреча прошла с молдавскими гражданами в Москве.