Глава государства снова ответит на вопросы граждан о коронавирусе в прямом эфире

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Игорь Додон решил и на этой неделе ответить на вопросы населения о коронавирусе в прямом эфире. Он состоится завтра, 27 марта, в 10.00.

Беседа с гражданами будет посвящена: общей ситуации и последним данным; сценариям дальнейших действий; помощи населению и экономическим агентам; ситуации вокруг госбюджета; фейковым новостям и панике; диаспоре; помощи внешних партнеров.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте в указанное время.

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