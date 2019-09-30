Глава государства рассказал о первых результатах и ошибках новой власти

Глава государства рассказал о первых результатах и ошибках новой власти

Отстранение от руководства государственных учреждений людей, которые координировали различные мошеннические схемы, является самым важным шагом, сделанным новой властью за это короткое время. Об этом президент Игорь Додон заявил в интервью порталу “Трибуна”. 

Важным результатом Игорь Додон также назвал начало нормализации отношений с внешними партнерами, в том числе с Российской Федерацией.

– Спустя более трех лет у нас наконец-то появилось двустороннее сотрудничество на парламентском и правительственном уровнях, мы ведем активный диалог с Россией на благо граждан, что мы видели в недавних опросах общественного мнения, которые положительно это отмечают. В то же время было возобновлено внешнее финансирование, что также благоприятно для нашей страны. Также важно, что правовые институты начали работать свободно, и мы наконец начали видеть прогресс в резонансных делах, таких как кража миллиарда, концессия Кишиневского аэропорта, приватизация авиакомпании «Air Moldova» и другие. Есть много других хороших вещей, которые были сделаны за это короткое время, но я думаю, более важно то, что мы будем делать с этого момента и как мы будем решать социальные проблемы граждан, – отметил президент.

В то же время, по мнению главы государства, были допущены некоторые ошибки, когда организовывались конкурсы на замещение определенных должностей, и тогда не учитывался их результат, что повлияло на доверие к нашим действиям по очистке учреждений.

– Из допущенных ошибок должны быть извлечены соответствующие уроки. Думаю, еще одна ошибка связана с тем, как была составлена ​​повестка дня работы правительства, но мы должны признать, что все тогда делалось в спешке и не было много времени для создания более последовательной программы. Однако теперь мы можем адаптировать ее на ходу и больше приблизиться к тому, что граждане ожидают от правительства, а не к тому, что некоторые руководители учреждений считают приоритетным, – добавил он. 

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