Глава государства рассказал о первых результатах и ошибках новой власти

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Отстранение от руководства государственных учреждений людей, которые координировали различные мошеннические схемы, является самым важным шагом, сделанным новой властью за это короткое время. Об этом президент Игорь Додон заявил в интервью порталу “Трибуна”.

Важным результатом Игорь Додон также назвал начало нормализации отношений с внешними партнерами, в том числе с Российской Федерацией.

– Спустя более трех лет у нас наконец-то появилось двустороннее сотрудничество на парламентском и правительственном уровнях, мы ведем активный диалог с Россией на благо граждан, что мы видели в недавних опросах общественного мнения, которые положительно это отмечают. В то же время было возобновлено внешнее финансирование, что также благоприятно для нашей страны. Также важно, что правовые институты начали работать свободно, и мы наконец начали видеть прогресс в резонансных делах, таких как кража миллиарда, концессия Кишиневского аэропорта, приватизация авиакомпании «Air Moldova» и другие. Есть много других хороших вещей, которые были сделаны за это короткое время, но я думаю, более важно то, что мы будем делать с этого момента и как мы будем решать социальные проблемы граждан, – отметил президент.

В то же время, по мнению главы государства, были допущены некоторые ошибки, когда организовывались конкурсы на замещение определенных должностей, и тогда не учитывался их результат, что повлияло на доверие к нашим действиям по очистке учреждений.

– Из допущенных ошибок должны быть извлечены соответствующие уроки. Думаю, еще одна ошибка связана с тем, как была составлена ​​повестка дня работы правительства, но мы должны признать, что все тогда делалось в спешке и не было много времени для создания более последовательной программы. Однако теперь мы можем адаптировать ее на ходу и больше приблизиться к тому, что граждане ожидают от правительства, а не к тому, что некоторые руководители учреждений считают приоритетным, – добавил он.