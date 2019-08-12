Глава государства провёл встречу с руководством СИБ

0

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с директором Службы информации и безопасности Александром Есауленко и с вице-главой СИБ Артуром Гуменюком.

Во время дискуссии стороны обменялись мнениями о ситуации в данном учреждении. Они также обсудили существующие проблемы и пути их решения.

Сообщил, что, скорее всего, на этой неделе будет назначен новый секретарь Высшего совета безопасности и состоится заседание ВСБ, на котором мы рассмотрим ранее обсуждённые вопросы, а также другие наиболее важные для нашей страны темы, – отметил глава государства.