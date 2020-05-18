Глава государства провёл онлайн-дискуссию с президентом Азербайджана (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон и Ильхам Алиев обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Отдельно они коснулись темы совместной борьбы с распространением коронавируса, который ударил по обеим странам. В этом контексте Игорь Додон выразил азербайджанскому руководству искреннюю благодарность за отправленную в нашу страну гуманитарную помощь.

Напомню, что на прошлой неделе по поручению господина Алиева специальным рейсом из Баку в Кишинёв был доставлен груз весом в 30 тонн, состоящий из примерно 250 тысяч одноразовых шприцев, а также различных видов медицинских защитных средств. В беседе с азербайджанским президентом подчеркнул, что присланный гуманитарный груз является лучшим подтверждением дружеского и доверительного характера отношений между нашими странами и народами. Добавил, что только совместными усилиями можно преодолеть этот глобальный вызов, связанный с распространением вируса COVID-19, – написал глава государства на своей странице в соцсети.

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