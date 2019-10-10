Глава государства провел встречу и с президентом Узбекистана (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон продолжает рабочие встречи перед началом саммита СНГ в Ашхабаде. Сегодня вечером глава государства провел переговоры с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны отметили необходимость активизации двусторонних отношений на всех уровнях, поскольку обмен визитами глав государств состоялся более 20 лет назад, а последнее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в 2002 году. В связи с этим они пришли к мнению о целесообразности визита Президента Республики Молдова в Узбекистан в 2020 году.

– Кроме того, подчеркнули важность активизации контактов на уровне парламентов двух стран. В этом направлении стороны рассчитывают на активность групп дружбы, причем от Республики Молдова ее возглавляет депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя, – отметил Додон на своей странице в соцсети. В продолжение разговора президенты подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе по линии торгово-промышленных палат и деловых кругов путем организации бизнес-форумов, учитывая, что в Узбекистане действуют 14 предприятий с молдавским капиталом. Вместе с тем, они указали на недостаточную реализацию торгово-экономического потенциала двух стран.