Глава государства прошел тест на коронавирус (ВИДЕО)

0

В рамках передачи “Президент отвечает” Игорь Додон впервые рассказал, что сделал тест на коронавирус. Он был отрицательным.

Глава государства прошел тестирование после того, как инфекцию обнаружили у одного из членов Единого центра управления кризисом, вызванным коронавирусом. Согласно процедуре, анализы сдали все, кто вступал в контакт с заболевшим. В их числе был и президент. Он сам оплатил свой тест, результат оказался отрицательным.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.