Глава государства прошел тест на коронавирус (ВИДЕО)

Глава государства прошел тест на коронавирус (ВИДЕО)

В рамках передачи “Президент отвечает” Игорь Додон впервые рассказал, что сделал тест на коронавирус. Он был отрицательным. 

Глава государства прошел тестирование после того, как инфекцию обнаружили у одного из членов Единого центра управления кризисом, вызванным коронавирусом. Согласно процедуре, анализы сдали все, кто вступал в контакт с заболевшим. В их числе был и президент. Он сам оплатил свой тест, результат оказался отрицательным.

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