Глава государства призвал политиков уважать каждый отданный им голос и провести корректную электоральную кампанию во втором туре

После прошедшим вчера, 20 октября, выборов, партиям следует незамедлительно взяться за работу. Игорь Додон призывает представителей всех политформирований проявлять уважение к каждому голосу, отданному ими гражданами, относиться с максимальным уважением к полученным голосам и как можно скорее начать подлинную работу для граждан в районных и местных советах, поставить во главу угла решение проблем, с которыми люди сталкиваются на местном уровне, и вопросов, связанных с развитием населенных пунктов.

– Кроме того, призываю партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей. У нас много населенных пунктов, где будут состязаться кандидаты от ПСРМ И “ACUM” – двух политических сил, сформировавших правящую коалицию.

Считаю важным, чтобы политики из этих партий понимали не только «ставки» второго тура, но и гораздо более высокую значимость будущего страны и всего того, что им предстоит сделать совместно в дальнейшем. Трудности для коалиции только начинаются, а чтобы выполнить обязательства, взятые по Соглашению между партиями, его подписавшими, есть необходимость работать вместе и после этих выборов, – отметил Додон на своей странице в соцсети.