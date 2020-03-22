Глава государства призвал граждан проявить особую заботу о пожилых людях (ВИДЕО)

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Пожилые люди находятся в группе высокого риска и нуждаются в особой защите. Президент призвал граждан помнить об этом и по возможности воздержаться от контактов, если в этом нет срочности.

– Вы можете быть носителем вируса и не знать об этом, но когда вы общаетесь с людьми в возрасте, вы подвергаете их риску. Поэтому очень вас прошу: давайте заботиться о наших родителях. Мы ищем возможность сделать так, чтобы они не были вынуждены стоять в очередях за пенсиями или для оплаты коммунальных услуг. Давайте заботиться о ближних и избегать контактов, если в них нет срочности, – сказал он.

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