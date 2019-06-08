Глава государства призвал граждан не поддаваться на провокации, а полицию – с честью выполнять свой долг

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В рамках пресс-конференции Игорь Додон отдельно обратился к гражданам и правоохранительным органам.

Население президент призвал сидеть дома и не поддаваться на провокации.

– Я знаю, что вас пытаются заставить выйти на площадь. Но среди вас будут провокаторы, которые попытаются дестабилизировать ситуацию. Мы знаем, как это готовили на протяжении последних недель. Мы знаем, кто такие так называемые спортсмены, знаем, откуда их привезли. Несмотря на то, что у нас нет полномочий, у нас есть детальная информация. Уважаемые сограждане, не поддавайтесь на провокации, очень вас прошу. Сегодня-завтра не выходите на протесты, не блокируйте здания парламента и правительства, президентуры, потому что ставка на то, чтобы вывести вас на улицу и внедрить несколько сотен провокаторов, и посмотрите, чем все это закончится. Останьтесь дома, со своими семьями, с детьми. Не позволяйте превратить себя в пушечное мясо! – сказал он.

Отдельно Додон обратился к полиции.

– Господа офицеры, мы знаем, что вы получили указания не вмешиваться в случае провокаций. Мы знаем и кто дал эти указания. Многие из вас докладывают об этом мне лично и говорят: “Если что-то начнется, мы должны сделать вид, что не видим этого. Пусть ломают, пусть заходят в здания президентуры и парламента, пусть вытаскивают людей из автобусов провокаторы и так далее”. Мы знаем, что вы пускаете машины без номеров. Но я как верховный главнокомандующий прошу вас выполнять свой долг и не допустить провокаций, не выполнять приказы, которые не соответствуют закону. Вы должны понимать, что сегодня и завтра ситуация уже не будет той, какая была вчера или позавчера. Будет или нет голосование, будет или нет оно признано – всё, ситуация поменялась, мы перешли за “красную” черту. Мы не хотели этого и мы не призывали людей выйти на улицы, – добавил Додон.