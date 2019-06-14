Глава государства призвал генпрокурора и главу НАЦ добровольно уйти в отставку, а сотрудников министерств – не блокировать работу

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Глава государства обратился к генеральному прокурору и главе НАЦ с призывом добровольно подать в отставку. Об этом Игорь Додон заявил в рамках брифинга для прессы.

– Уйдите достойно. Вы понимаете, что вы не сможете остаться при должностях. Уйдите в отставку, так будет проще. Выберем нормального прокурора, нормального главу НАЦ, и будем двигаться дальше, – сказал он.

В то же время сотрудников министерств Игорь Додон попросил обеспечить их нормальную деятельность, без блокирования.

– Есть срочные службы, больницы, другие ведомства, которые должны нормально работать. Также хочу посоветовать новому правительству, Майе Санду, министрам, чтобы, начиная с завтрашнего дня, они пошли в правительство, в министерства, и начали работать. Нам некогда ждать. Если можете сегодня – сегодня. После них нам предстоит много работать, – добавил он.