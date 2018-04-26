Глава государства присвоил госнаграды участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТО)

Глава государства присвоил госнаграды участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТО)

Прошло 32 года с тех пор, как события в Чернобыле навсегда остались в истории.

Последствия одной из самых крупных ядерных катастроф XX века для здоровья населения и состояния окружающей среды были ужасающими. Еще более трагично то, что долгосрочные итоги этого серьезного инцидента отразились на тысячах граждан, а число жертв продолжает расти, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

– В этом контексте хочу выразить признательность тем, кто пострадал в результате этой катастрофы, а также общественной ассоциации “Союз Чернобыль Молдовы”, которая способствует сохранению памяти своих товарищей, участвуя в социальных акциях и оказывая поддержку родственникам тех, кто погиб в результате этой аварии. В то же время хочу подчеркнуть, что как глава государства я приложу все усилия для обеспечения прав граждан и социальной защиты тех, кто пострадал в результате катастрофы в Чернобыле. Считаю, что только вместе, путем мобилизации, нам удастся преодолеть последствия той страшной трагедии, – подчеркнул он. 

Игорь Додон также искренне поблагодарил участников ликвидации последствий аварии в Чернобыле, отметив, что ценит их героические поступки и дух самопожертвования. За содействие в социальной защите граждан, пострадавших от радиоактивного излучения, заслуги в обеспечении экологического равновесия и огромную организаторскую деятельность, глава государства решил присвоить государственные награды ряду участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Их список представлен ниже.

 

 

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