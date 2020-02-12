Глава государства принял участие в презентации нового издания «Политического альманаха»

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Накануне Игорь Додон принял участие в презентации нового издания «Политического альманаха», уже пятого по счёту. Глава государства выразил признательность команде, которая день за днём ведёт политическую летопись страны, чтобы не упустить из виду ни одного значимого факта.

Это неимоверно тяжёлый труд, но за него, я уверен, огромную благодарность выразят наши будущие поколения, которые, основываясь на фактах из «Политического альманаха», дадут самую точную оценку событиям и действиям сегодняшних политиков, – отметил он.

Игорь Додон поздравил команду «Poliexpert», издающую «Политический альманах», ещё и со знаменательной датой – 10 лет со дня создания. За эти годы было издано много работ по политической истории, которые, без сомнения, очень пригодятся нашим потомкам, подчеркнул он.