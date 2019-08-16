Глава государства принял участие в открытии Дней диаспоры (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон вместе с премьер-министром Майей Санду и членами правительства принял участие в церемонии открытия Дней диаспоры. Глава государства выступил с приветственным словом, отметив, что уважение к диаспоре в виде присутствия руководства страны во Дворце Республики заслуженно, поскольку наши соотечественники, живущие за рубежом, оказывают большое содействие созиданию современного государства Республика Молдова.

– В связи с этим отметил, что объем ежегодных денежных переводов превышает 1,5 млрд. долларов США, что в 10 раз превышает объём прямых иностранных инвестиций и составляет около 50% размера государственного бюджета. Кроме того, подчеркнул, что наше государство нуждается в поддержке Диаспоры с учётом возможностей каждого соотечественника участвовать в развитии Молдовы через применение новых знаний, способностей, технологий, информации. Твердо убеждён в том, что наши сограждане из других стран могли бы оказать существенное содействие в привлечении и гарантировании иностранных инвестиций, исходя из необходимости повышения привлекательности нашего государства для зарубежных деловых кругов, – заявил Игорь Додон.

В ходе выступления президент также подчеркнул важность событий, произошедших в июне этого года, и указал на то обстоятельство, что широкий национальный консенсус означает и укрепление доверия наших соотечественников, в том числе из диаспоры, к руководству страны и в будущее Республики Молдова.