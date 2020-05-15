Глава государства примет участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета

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Оно состоится во вторник, 19 мая. Заседание изначально планировалось провести в Минске, однако из-за пандемии коронавируса его организуют в режиме онлайн. Игорь Додон примет в нем участие. Об этом он сообщил в рамках программы “Президент отвечает”.

Додон также рассказал, что его лично пригласил в Минск Александр Лукашенко, однако глава государства решил повременить с визитом, так как в противном случае по возвращении ему пришлось бы провести две недели на карантине.

Напомним, вчера исполнилось два года с момента обретения Молдовой статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС. Он был получен по инициативе главы государства.

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