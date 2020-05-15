Глава государства предлагает объявить 2020 год – Годом медицинского работника (ВИДЕО)

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Об этом он заявил в рамках в рамках очередного выпуска программы “Президент отвечает”.

– Вы знаете, что прошлый год был Годом семьи. 2018-й – Годом Штефана чел Маре. Было бы хорошо и 2020-й год посвятить кому-то. Я хочу предложить объявить этот год – Годом медицинского работника, учитывая пандемию и как они с ней справляются. Если вы согласны с этим, пишите мне. Может, даже на следующей неделе подпишу указ об объявлении Года медицинского работника, – сказал он.

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