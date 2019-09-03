Глава государства поздравил военнослужащих, служащих и ветеранов с годовщиной Нацармии

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Президент Молдовы Игорь Додон выступил с обращением по случаю 28-й годовщины Национальной армии.

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Уважаемые дамы и господа военнослужащие,

гражданские служащие и ветераны Национальной армии,

Сердечно поздравляю Вас с Днем Национальной армии и благодарю за преданность, мужество, профессионализм и волю, проявляемые на службе Отечеству.

Символизирующая доблесть и силу, патриотизм и самопожертвование, честь и справедливость, наша Армия является олицетворением преемственности, верности традиции наших предков с честью и достоинством служить народу, защищать родную землю. Несомненно, что армия играет в обществе первостепенную роль, и не только там, где имеют место межчеловеческие конфликты, но и там, где недостаточно сил и возможностей простых граждан. Хочу заверить вас в том, что люди высоко ценят помощь, оказанную вами в этом году местным властям в расчистке дорог от снега и в укреплении систем защиты от наводнений. Выражаю вам признательность за участие в обезвреживании и уничтожении взрывоопасных объектов, оставшихся на территории республики после Второй мировой войны. Адресую теплые слова благодарности и нашим военнослужащим, охраняющим мир и спокойствие на приднестровском участке в рамках совместных миротворческих сил в зоне безопасности Республики Молдова.

Как Главнокомандующий Вооруженными силами, подтверждая, что Республика Молдова является нейтральным государством, я высоко ценю корректность при выполнении молдавским контингентом своих конституционных обязанностей и несении службы в рамках международных учений и миссий. Обеспечивая спокойствие мирных жителей, Вы не только помогаете людям, но и ставите имя Республики Молдова в почетный ряд государств, осуждающих войну, межэтническую ненависть и дискриминацию любого рода.

На срочной военной службе, службе по контракту или в резерве, будучи гражданскими служащими или ветеранами Национальной армии, Вы, прежде всего, – граждане Республики Молдова, перед которыми у государства есть обязательства. Хочу заверить вас в том, что мы будем поддерживать инициативы Министерства обороны по совершенствованию социальной и правовой защиты военнослужащих и их семей. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность членам ваших семей за участие в деле обороны и служения Родине. Домашний покой, понимание и принятие со стороны близких – это гарантия верной службы, которой все мы ожидаем от вас.



Уважаемые военнослужащие,



Еще раз поздравляю вас с 28-й годовщиной Национальной армии. Желаю вам крепкого здоровья, твердости в мыслях и поступках, веры в национальные ценности и будущее Республики Молдова. Спасибо за то, что, вопреки трудностям, выбрали эту миссию – с честью представлять, самоотверженно защищать и преданно любить свое Отечество.



С праздником Национальной армии!