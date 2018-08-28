Глава государства поздравил сограждан с Успением Пресвятой Богородицы: В этот праздничный день мы обрели Небесную Заступницу (ФОТО)

В праздник Успения Пресвятой Богородицы президент Молдовы Игорь Додон вместе с Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром посетили восстановленную церковь Успения в городе Сынжера.

Здесь он принял участие в освящении престола храма, поздравив всех жителей Сынжеры с храмом города. Затем Додон посетил Кишиневский кафедральный собор Рождества Христова и поздравил прихожан с праздником.

– Успение Пресвятой Богородицы – один из величайших праздников церковного календаря, венчающего собой завершение Успенского поста. В этот день закончился земной путь Пресвятой Девы Марии, но для нас это праздничный день, поскольку мы на все времена обрели Небесную Заступницу.

Искренне поздравляю жителей всех многочисленных городов и сёл Молдовы, духовенство и прихожан храмов, где сегодня, как и в Сынжере, отмечаются храмовые праздники. Желаю всем жителям нашей страны мира, добра, благополучия и помощи Пресвятой Богородицы! – обратился Додон к гражданам.