Глава государства поздравил с днём рождения председателя правления “Сбербанка”

Глава государства поздравил с днём рождения председателя правления “Сбербанка”

На своей странице в соцсети Игорь Додон поздравил с днём рождения главу правления “Сбербанка” Германа Грефа.

Герман Оскарович по праву является одним из самых ярких государственных деятелей Российской Федерации, заслуживших своим профессионализмом авторитет и признание не только у себя в стране, но и за её пределами. Пользуясь приятной возможностью, ещё раз сердечно поздравляю уважаемого Германа Оскаровича и искренне желаю счастья, семейного благополучия и удачи во всех помыслах и делах, – говорится в послании президента Молдовы.

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