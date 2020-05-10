Глава государства поздравил Николая Флоринского с юбилеем и наградил его Орденом Почета (ФОТО)

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Сегодня вместе с супругой Галиной и младшим сыном Нику Игорь Додон посетил столичную церковь Святого великомученика Георгия. Глава государства поздравил настоятеля церкви, протоиерея Николая Флоринского с 60-летием со дня рождения и 30-летием служения в священном сане, пожелав ему крепкого здоровья и Божьей помощи в работе.

По этому случаю и за особые заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества, за содействие в продвижении ценностей и в сохранении духовного наследия президент наградил протоиерея Николая Флоринского Орденом Почёта.

Кроме того, Додон поздравил всех присутствующих с недавно прошедшим праздником Святого Георгия Победоносца, небесного покровителя церкви. Глава государства выразил надежду на то, что приход имени Святого Георгия останется значимым духовным центром для наставления верующих в духе христианских ценностей.

– Напомню, что, начиная с сегодняшнего дня, разрешается проведение божественных литургий или других традиционных религиозных служб при условии их проведения только на свежем воздухе и при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, – написал президент на своей странице в соцсети.

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