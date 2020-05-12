Глава государства поздравил медсестер с их профессиональным праздником

Глава государства поздравил медсестер с их профессиональным праздником

Президент выразил признательность их деятельности, которую они выполняют с преданностью и альтруизмом.

Уважаемые медицинские сёстры! Примите искренние и сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника, а также добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех чаяний. Ознаменованный борьбой с пандемией, затронувшей все человечество, праздник в этом году подчеркивает роль и предназначение медсестер, которые вместе с врачами и другими медицинскими работниками создают единый фронт против беспощадного вируса, являясь героями на передовой. Каждый из нас осознал огромные риски профессии медсестры, врача. Тем более что 99% представителей этой профессии в Республике Молдова – женщины, – отметил Игорь Додон. 

От имени всех граждан Республики Молдова он выразил признательность их деятельности, которую они выполняют с преданностью и альтруизмом.

Хочу заверить вас, что государство будет вкладывать значительные средства в систему здравоохранения для сокращения оттока медицинских работников, создания благоприятных условий труда и социальной защиты, повышения безопасности пациентов, для здорового и процветающего общества, – подытожил глава государства. 

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