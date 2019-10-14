Глава государства поздравил граждан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

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Покров Пресвятой Богородицы – главный осенний праздник, который православные христиане отмечают 14 октября. В этот день верующие в молитвах просят Божью Матерь о заступничестве, здоровье, содействии в семейной жизни и любви.

Издавна люди верили, что Покров приносит счастье, любовь и благоденствие. Именно поэтому в это время назначали свадьбы. Часто 14 октября выпадает первый снег, который ассоциируется со свадебным покрывалом или фатой.

А еще в этот день прощались с осенью и встречали зиму: На Покров до обеда осень, а после обеда – зима.

По случаю праздника президент Игорь Додон обратился с поздравительным посланием ко всем верующим страны.

– Пусть Пресвятая Богородица оберегает нас под своим Покровом и защищает от всех бед! – пожелал он.