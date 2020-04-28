Глава государства посетил в Шолданештах филиал пекарни и пообещал оказать поддержку в условиях пандемического кризиса (ФОТО)

Глава государства посетил в Шолданештах филиал пекарни и пообещал оказать поддержку в условиях пандемического кризиса (ФОТО)

В продолжение рабочей поездки в Шолданешты Игорь Додон ознакомился с работой местного филиала компании Brodețchi, которая занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий.

Само предприятие создано в 1994 году, а его местный филиал – в 2002-м. Сотрудников насчитывается более 500, в том числе в Шолданештском отделении – 110. Здесь ежесуточно выпекается 4-5 тонн продукции высокого качества.

Глава государства приветствовал коллектив пекарни, оценил хорошие условия их труда, а также тот факт, что предприятие вложило более 1,5 млн. евро в закупку новейшего оборудования. Президент пообещал руководству фирмы оказать необходимую поддержку в условиях пандемического кризиса.

В завершение Игорь Додон отправился в районную администрацию, где обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

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