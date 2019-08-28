Глава государства посетил два стратегических энергетических предприятия национального значения (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение поездки в Рышканский район Игорь Додон посетил два стратегических энергетических предприятия национального значения: Гидротехнический узел «Костешть-Стынка» и Гидроэнергетический узел в Костешть на берегу Прута.

Президент побеседовал с администрацией и трудовыми коллективами, обсудил накопившиеся у них проблемы. В частности, есть давно назревшая, но до сих пор не решенная задача реконструкции плотины на местном водохранилище. Согласно технико-экономическому исследованию, проведённому в 2010 году, для этого нужно около 27 млн. евро. Кроме того, требуется урегулирование объёма финансовых вложений в эти два предприятия из государственного бюджета.

– Заверил работников обоих предприятий в том, что администрация президента совместно с районной администрацией будут держать под контролем процессы решения этих и других вопросов, поскольку бесперебойное функционирование обоих предприятий гарантирует энергетическую безопасность Республики Молдова, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.