Глава государства пообщался с представителями молдавской диаспоры в США

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Игорь Додон провел неформальную беседу с несколькими представителями молдавской диаспоры, которые достигли серьезных успехов в профессиональной деятельности в Соединённых Штатах.

Это Александру Кужба, посол, бывший постоянный представитель Республики Молдова в ООН, ныне международный консультант в области устойчивого развития при ООН; Ион Ботнару, посол, бывший руководитель Управделами Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального совета Секретариата ООН, бывший постпред в ООН, бывший вр.и.о. министра иностранных дел РМ; Серджиу Чеколтан, вице-президент по корпоративному развитию компании Master Card, бывший вице-президент по банковским инвестициям Bank of America Merrill Lynch; Анатол Визитиу, исполнительный директор компании Morgan Stanley; Олег Бужор, финансовый директор компании «Лукойл Северная Америка», и другие.

Глава государства приветствовал всех и поздравил с достижением таких серьёзных результатов в профессиональном развитии. Стороны провели обмен мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике Республики Молдова, о проблемах и возможностях новой власти в Кишиневе.

– Рассказал и о впечатляющих результатах моего визита в Нью-Йорк, в том числе о выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. Ответил на многочисленные вопросы представителей диаспоры. Считаю дискуссию с нашими соотечественниками очень полезной, поскольку они должны быть информированы из первых уст о ситуации в Республике Молдова, – отметил он на своей странице в соцсети.