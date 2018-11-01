Глава государства подвел итоги визита в РФ: Этих результатов ждали многие граждане (ВИДЕО)

Официальный визит президента страны Игоря Додона в Россию носит прорывной характер, благодаря принятым решениям и результатам, которых ждали многие граждане Республики Молдова. Об этом глава государства заявил в рамках эксклюзивного интервью.



По его словам, речь идет о четырех конкретных направлениях. Одним из важнейших является экспорт молдавских товаров на российский рынок.

– Мы договорились, что на ряд товарных позиций, а именно: овощи, фрукты, плодоовощные консервы и винодельческую продукцию — с 1 января 2019 года сроком на шесть месяцев делается исключение и снимаются пошлины, чтобы эти товары попали на российский рынок. Повторюсь, это очень важное решение, которое касается сотен предприятий и сотен тысяч молдаван, которые работают в нашей стране, – отметил президент.

Второе важное решение касается граждан Молдовы. Додон напомнил, что сегодня в России работает более 500 тысяч наших граждан. Каждый год они перечисляют домой более $1 млрд, а это огромные деньги.