Глава государства подвел итоги визита в РФ: Этих результатов ждали многие граждане (ВИДЕО)

Официальный визит президента страны Игоря Додона в Россию носит прорывной характер, благодаря принятым решениям и результатам, которых ждали многие граждане Республики Молдова. Об этом глава государства заявил в рамках эксклюзивного интервью.
По его словам, речь идет о четырех конкретных направлениях. Одним из важнейших является экспорт молдавских товаров на российский рынок.
– Мы договорились, что на ряд товарных позиций, а именно: овощи, фрукты, плодоовощные консервы и винодельческую продукцию — с 1 января 2019 года сроком на шесть месяцев делается исключение и снимаются пошлины, чтобы эти товары попали на российский рынок. Повторюсь, это очень важное решение, которое касается сотен предприятий и сотен тысяч молдаван, которые работают в нашей стране, – отметил президент.
Второе важное решение касается граждан Молдовы. Додон напомнил, что сегодня в России работает более 500 тысяч наших граждан. Каждый год они перечисляют домой более $1 млрд, а это огромные деньги.
– Около 200 тысяч из этих граждан имеют различные нарушения миграционного режима. И теперь они либо опасаются выехать домой, либо они уже выехали в Молдову и теперь не могут возвращаться в Россию. В марте прошлого года по моей просьбе Владимир Владимирович осуществил первый этап амнистии, под которую попали несколько десятков тысяч молдаван. Но он касался только 26 статьи миграционного законодательства РФ, в то время как большее количество наших граждан попали под 27 статью. Так вот, мы договорились, что в ближайшие месяцы будет объявлено об амнистии по обеим статьям, – сказал он.
Третье решение касается гуманитарных вопросов. Стороны договорились рассмотреть возможность того, чтобы 2019 год был объявлен годом Молдовы в России, а 2020 год — годом России в Республике Молдова. Под эти события, рассказал президент, будут организованы мероприятия разного характера. Кроме того, Игорь Додон обратился к российскому президенту с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества бюджетных мест для молодых ребят из Молдовы, которые хотят учиться в российский ВУЗах. Эта просьба будет рассмотрена.
– И последнее: я обратился с предложением, чтобы российская сторона рассмотрела возможность профинансировать инфраструктурные проекты, которые связывают левый и правый берег Днестра. К примеру, почему бы не отремонтировать дорогу Кишинев — Тирасполь? Владимир Владимирович сказал, что это интересная идея, они готовы ее рассмотреть.Это те четыре конкретные решения, к которым мы пришли. Я очень рад, что российская сторона, несмотря на то, что происходит в Молдове на уровне правительства, с понимаем относится к сложившейся ситуации и открыта к нашим просьбам, – отметил Игорь Додон.