Глава государства ответит на вопросы граждан в прямом эфире

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В пятницу, 8 мая, в 10.00 состоится новый выпуск программы “Президент отвечает”. На сей раз он пройдет в прямом эфире.

Игорь Додон ответит на вопросы журналистов и граждан. Их можно отправить предварительно на страницы главы государства в соцсетях или задать непосредственно во время прямого эфира.

“Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию. Не пропустите!

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