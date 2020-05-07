Глава государства ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Глава государства ответит на вопросы граждан в прямом эфире

В пятницу, 8 мая, в 10.00 состоится новый выпуск программы “Президент отвечает”. На сей раз он пройдет в прямом эфире. 

Игорь Додон ответит на вопросы журналистов и граждан. Их можно отправить предварительно на страницы главы государства в соцсетях или задать непосредственно во время прямого эфира.

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Комментарии (1)

  1. Господин Президент обращается к Вам ветеран МВД по поводу пенсии я на пенсии с 2001 г в 2006 г при перерасчете пенсии не обоснованно сняли 15% и на неоднократные обращения в государственные органы дважды в министерство труда премьер министру призединтуру и от кассы национального обеспечения получаю отписки ни слова о моей просьбе просто издевательство УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОЗЬБА РАЗАБРАТЬСЯ В ЭТОМ БЕЗЗАКОНИИ

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