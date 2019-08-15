Глава государства обсудил стратегию развития футбола в нашей стране

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Игорь Додон провел рабочую встречу с новым президентом Федерации футбола Молдовы Леонидом Олейниченко и поздравил его с назначением на эту должность.

Стороны обсудили стратегию развития футбола в нашей стране, в том числе программу строительства стадионов для профессиональной игры в соответствии с международными стандартами. Собеседники говорили также о строительстве новых спортивных площадок для максимально широкого привлечения населения, в первую очередь молодежи, к занятию футболом. Глава государства отметил, что в этой части целесообразно использовать опыт некоторых зарубежных стран, таких как Исландия, где благодаря строительству стадионов футбол стал общенациональным видом спорта, а сборная страны достигла впечатляющих результатов на чемпионатах Европы и мира.

Вместе с тем, президент страны обсудил с Леонидом Олейниченко проблемы, связанные с различными законодательными препятствиями на пути нормального функционирования спортивных ассоциаций. Игорь Додон заверил президента МФФ в том, что администрация главы государства будет уделять повышенное внимание развитию футбола в Молдове и окажет содействие также и в форме необходимых законодательных инициатив.

После этого президент встретился со знаменитым молдавским футболистом и бывшим тренером национальной сборной Молдовы Игорем Добровольским, с которым также обсудил вопросы качественного развития самого популярного вида спорта и популяризации здорового образа жизни для граждан всех возрастов. Игорь Добровольский попросил главу государства рассмотреть возможность предоставления ему гражданства Республики Молдова. Учитывая его вклад в становление и развитие молдавского футбола, результаты, достигнутые национальной сборной под его руководством, а также вклад в укрепление положительного имиджа Республики Молдова на международной арене, Игорь Додон проявил открытость в решении этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Молдова.