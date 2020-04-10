Глава государства обсудил с коллегой из Катара способы взаимопомощи во время пандемии коронавируса

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Президент Игорь Додон провёл сегодня телефонный разговор с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хаммадом аль-Тани.

В ходе беседы, передаёт moldpres.md, лидеры двух государств рассмотрели различные аспекты двусторонних отношений, дав высокую оценку их восходящей динамике. Кроме того, они провели обмен мнениями об усилиях, прилагаемых для борьбы с пандемией коронавируса как в этих странах, так и на глобальном уровне.

Собеседники сошлись во мнении о том, что этот кризис управляется эффективно и предпринимаются все возможные меры для сдерживания пандемии. Игорь Додон выразил признательность за возможность оказания Государством Катар помощи нашей стране.

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