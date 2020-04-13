Глава государства обратился к гражданам в начале Страстной недели (ВИДЕО)

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Сегодня началась Страстная неделя. По этому случаю в завершение утреннего брифинга глава государства обратился к нашим согражданам, призвав их быть добрее, не забывать о традициях, но, в то же время, быть очень осторожными.

– Как и говорилось ранее, службы на этой неделе пройдут во всех церквях страны, а призыв властей остается прежним: «Оставайтесь дома!». Будьте рядом с родными и не подвергайте их риску, – сказал он.

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