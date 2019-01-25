Глава государства обратился к гражданам по случаю старта избирательной кампании

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Сегодня, 25 января, начинается агитационная кампания по выборам в Парламент Республики Молдова. В связи с этим президент решил обратиться ко всем гражданам нашей страны, политическим партиям, общественным организациям и гражданским активистам, представителям средств массовой информации и экспертному сообществу.

В своем послании глава государства подчеркнул, что сегодня Республика Молдова переживает непростые времена, и перед нами стоит серьезный вызов: мы с вами должны сделать осознанный выбор, продуманный шаг, чтобы страна смогла выйти из кризиса и продолжить поступательное развитие.

– Я призываю всех участников избирательного процесса проявить политическую зрелость, уважительно относиться к своим оппонентам, почтительно обращаться к гражданам Республики Молдова. Важно помнить, что нам предстоит жить в этой стране и после выборов, поэтому давайте говорить и действовать так, чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза и пожимать друг другу руки, – отметил он.

Со своей стороны, как президент, Игорь Додон обещает сделать всё возможное, чтобы у электоральных конкурентов были равные справедливые условия на протяжении избирательной кампании, чтобы она прошла в атмосфере мира, конструктивности и взаимоуважения.

– Я приложу все усилия, чтобы эта кампания соответствовала высоким международным стандартам, а её итоги были оценены наблюдателями как свободные и демократические. Это повысит авторитет Республики Молдова на мировой арене, а результаты справедливых выборов обеспечат стране прогресс и процветание. Это позволит открыть новую страницу в жизни Республики Молдова. Общепризнанный легитимный парламент будет символом и воплощением того, что наша страна вернулась на путь естественного, правового и демократического развития, – подытожил он.