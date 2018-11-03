Глава государства об отношениях Молдовы и России: От результатов выборов будет зависеть, что дальше

Важные результаты, которых президент страны Игорь Додон добился в рамках официального визита в Российскую Федерацию, стали возможными только благодаря личным договоренностям президента и его российского коллеги Владимира Путина. Правительство Молдовы по-прежнему не желает общаться с Россией, отметил глава государства в рамках митинга протеста Партии социалистов в Бричанах.

Игорь Додон, в частности, рассказал гражданам, что с 1 января 2019 года Российская Федерация снимет таможенные пошлины для молдавской продукции.

– Но я хочу, чтобы вы знали, что эта мера – временная, на 6 месяцев: с 1 января по 1 июля. Я хочу, чтобы вы понимали: от результатов выборов будет зависеть, что дальше. Да, мы можем полностью открыть рынок, да, нам доверяет Российская Федерация, но очень тяжело договариваться, когда правительство и парламент контролируют другие силы. Поэтому, если мы хотим продавать наши товары и работать здесь, получать высокие зарплаты, мы очень надеемся на вашу поддержку и доверие на парламентских выборах, – сказал он.

Глава государства подчеркнул: если мы хотим дружить с Россией и развивать Молдову, не объединяться с Румынией, дружить с Европой и Россией – нужно поддержать команду социалистов. Следующие выборы – наш последний шанс, другого не будет, сказал Додон.

– Если мы все не объединимся, если мы опять поверим тем, кто был 9 лет у власти, если мы поддадимся подкупу, кулькам с сосисками, то мы потеряем нашу страну через несколько лет. А мы должны сохранить ее для нашей молодежи. Я уверен, что у нас это получится, – подытожил он.